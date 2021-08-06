Сразу два смертельных ДТП на трассе Одесса-Киев: разбился водитель и переехали мужчину

Сразу два смертельных ДТП на трассе Одесса-Киев: разбился водитель и переехали мужчину

Полиция выясняет все обстоятельства аварий.

Обе ДТП произошли сегодня утром на трассе Одесса-Киев.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

На 443 км автодороги 50-летний водитель грузовика Volvo наехал на неустановленного пока мужчину. По словам водителя, он не заметил человека, лежащего на проезжей части, и не успел затормозить.

Личность погибшего и причина его смерти выясняются.

На 437 км дороги 38-летний водитель SsangYong съехал с трассы и столкнулся со столбом недостроенного моста. Мужчина погиб на месте от полученных травм.

На местах происшествий работают полицейские, решается вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, возле села Новосельское — на трассе Одесса-Рени — столкнулись грузовой DAF и легковой автомобиль Renault. От полученных травм погиб водитель легковушки, его пассажир в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

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