Сразу несколько крымскотатарских активистов получили предупреждение от оккупационной полиции Крыма: детали

Оккупационная полиция в разных частях Крыма пришла сразу к нескольким крымскотатарским активистам. Их предупредили о "недопустимости нарушения закона".

Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность".

Отмечается, что оккупационные правоохранители пришли к Эбазеру Ислямову и Эскендеру Джелялову в Нижнегорском районе, к Эльмазу Акимовой в Симферопольском районе и к Сейтосману Каралиеву в Судаке.

Документ от оккупационной полиции оформлен как "официальная предупреждение". В нем зафиксировано, что с активистами проведены "профилактические беседы по недопущению нарушения законодательства и возможности привлечения их к ответственности". В частности, российские полицейские ссылались на статью 19.3 КоАП РФ – неповиновение сотруднику полиции.

Эльмаз Акимова рассказала, что ей не вручали письменную оговорку, но сотрудники таким образом проверяли актуальность адреса и ее местонахождение. Вместе с "правоохранителями" к ней пришел сотрудник Центра "Е" — майор полиции Олег Питцер. Девушка удивилась, мол, обычно такие визиты были приурочены к датам возможных массовых собраний — День памяти жертв депортации или день крымскотатарского флага. Когда активистка спросила, почему ее посетили, "правоохранители" сообщили, что "выполняют приказ руководства проверить место жительства некоторых людей".

Общественный защитник из Судака Сейтосман Каралиев считает, что проходит "очередная плановая акция устрашения" и связывает это с коллективной поддержкой крымскими татарами политических заключенных Крыма.

"Сегодня пришли после обеда, принесли предупреждения. Это уже не первый раз. И сотрудники полиции, которые у нас живут в городе, уже многие приходили ко мне, поэтому со многими мы уже не раз общались на эту тему. Поэтому сегодняшний разговор у нас был недолгий", — рассказал он.

Активиста Эбазера Ислямова в 2018 году привлекли к административной ответственности – ему выписали штраф в размере 2 тысяч рублей за пост в Сети.

Эскендера Джелялова не пустили на публичный процесс по делу крымских мусульман в 2021 году, а затем оштрафовали на 10 тысяч рублей за "нарушение порядка проведения общественного собрания".

Эльмаз Акимова в 2018 году в Бахчисарае провела одиночный пикет у историко-культурного комплекса "Ханский дворец" с плакатом "руки прочь от Ханского дворца". Два провокатора разорвали плакат, а девушку забрали в полицию. Эльмаз занимается общественным активизмом и гражданской журналистикой. В предыдущие годы Эльмаз неоднократно получала предупреждения об участии в митингах от полиции и прокуратуры.

Напомним, "суд" в аннексированном Крыму приговорил гражданскую журналистку и медсестру Ирину Данилович к семи годам лишения свободы. Также ей присудили 50 тысяч рублей штрафа. Журналистку обвинили в хранении самодельного взрывного устройства.

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