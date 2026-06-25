"Сразу получаешь выплаты": украинка честно рассказала о жизни в непопулярной среди беженцев стране ЕС

Флаг Бельгии / © pexels.com

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Бельгия не входит в число стран ЕС, которые приняли больше украинских беженцев. В то же время, поселившиеся там украинцы часто отмечают высокий уровень жизни, стабильность и соответствующую соцзащиту.

Об этом рассказала украинка Татьяна Фещенко.

«Жизнь в Бельгии очень комфортабельна. Важный элемент — это стабильность и защищенность», — считает она.

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Украинка проживает в Бельгии уже 17 лет и занимается рекрутинговым бизнесом. По ее словам, одним из главных преимуществ страны является надежная защита прав работников.

Она отмечает, что официально трудоустроенные работники могут быть уверены в своевременной выплате зарплаты. Если же человека уволили — он не будет сидеть без куска хлеба, ведь выплаты по безработице функционируют должным образом. Это позволяет избежать серьезных финансовых затруднений.

Также социальную поддержку могут получить люди, недавно переехавшие в страну, не владеющие языком или не имеющие подтвержденной квалификации или диплома.

Как отмечает украинка, в медицинской системе вопросов вообще нет.

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«Когда я иду к врачу, визит обходится в 2 евро. Медицинское обслуживание хорошее, чистые кабинеты, нет очередей. Все работает верно, по правилам. Врачи очень высокого уровня», — добавила она.

Также Татьяна отмечает высокий уровень образования в Бельгии. Более того, оплата за обучение нередко будет дешевле, чем в Украине. К примеру, год в университете может стоить 120 евро.

Бельгия также активно выступает за равенство, а также борется с расизмом и сексизмом.

Татьяна уверяет: в случае возникновения каких-либо затруднений люди имеют достойную социальную поддержку.

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Ранее говорилось, что украинцам в Бельгии необходимо оформить налоговый номер NISS, который необходим для официального трудоустройства, открытия банковского счета и получения государственных услуг. Для этого необходимо зарегистрироваться в муниципалитете по месту жительства и предоставить необходимые документы. Процесс оформления может занять несколько месяцев.

Украинцы ща границей — последние новости

Украинка рассказала, что в Германии в садовых обществах запрещено постоянно проживать и длительно ночевать в дачных домиках. «Конечно, за одну-две ночи вопросов не будет, а вот если больше — штраф или даже выселение». Дачные участки имеют строгие ограничения: домик не может превышать 24 кв. м и не должно быть пригодным для постоянного проживания. На таких территориях действуют жесткие правила тишины, а громкие работы, в частности, кошения травы в определенные часы и дни, запрещены.

Также рассказывали о 5 вещах, которые больше всего удивили после переезда в Германию. Среди них — популярность наличных денег вместо карточных оплат, бумажные письма от учреждений, слабая мобильная связь и интернет, закрытые магазины по воскресеньям и длительное ожидание бытовых и административных услуг.

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