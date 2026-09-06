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- Украина
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Сразу после переговоров с Виткоффом и Кушнером объявили угрозу баллистики — где тревога
После завершения встречи в Украине снова возникла угроза ракетного удара с восточного направления.
В Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения с восточного направления. Сообщение об опасности появилось сразу после завершения переговоров с представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве.
Об угрозе предупреждают Воздушные Силы ВС Украины.
Отдельно сообщается о движении реактивного беспилотника в направлении Сум с востока.
Жители Сум и области призывают находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Информация о направлении движения воздушной цели может изменяться, поэтому за ситуацией необходимо следить за официальными сообщениями Воздушных сил ВСУ и местных властей.
Что известно о переговорах с Виткоффом и Кушнером
Перед оглашением воздушной тревоги представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер сделали заявления после переговоров.
Виткофф назвал разговор «очень содержательным», «основательным» и «важным». По его словам, американская сторона настроена продолжать работу над поиском путей завершения войны.
Кушнер заявил, что проблема чрезвычайно сложна, однако ее следует решить не только ради завершения нынешней войны, но и для создания условий для долгосрочного мира.