Сразу после переговоров с Виткоффом и Кушнером объявили угрозу баллистики — где тревога

Воздушная тревога / © ТСН

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В Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения с восточного направления. Сообщение об опасности появилось сразу после завершения переговоров с представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве.

Об угрозе предупреждают Воздушные Силы ВС Украины.

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Отдельно сообщается о движении реактивного беспилотника в направлении Сум с востока.

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Жители Сум и области призывают находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Информация о направлении движения воздушной цели может изменяться, поэтому за ситуацией необходимо следить за официальными сообщениями Воздушных сил ВСУ и местных властей.

Что известно о переговорах с Виткоффом и Кушнером

Перед оглашением воздушной тревоги представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер сделали заявления после переговоров.

Виткофф назвал разговор «очень содержательным», «основательным» и «важным». По его словам, американская сторона настроена продолжать работу над поиском путей завершения войны.

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Кушнер заявил, что проблема чрезвычайно сложна, однако ее следует решить не только ради завершения нынешней войны, но и для создания условий для долгосрочного мира.

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