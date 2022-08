Сразу три проекта 1+1 media претендуют на победу в престижной премии Promax Europe Awards 2022

Одна из самых престижных премий по дизайну, маркетингу и видеопроизводству Promax Europe Awards 2022 обнародовала шорт-лист номинантов на победу. И сразу три промо-кампании 1+1 media сразятся за золото в финале, результаты которого объявят 8 марта во время церемонии награждения.

В знак поддержки Украины в войне с РФ, оргкомитет Promax принял решение не допускать к участию в премии представителей России. Все заявки, поданные на рассмотрение премии, были направлены до начала полномасштабного вторжения.

Так, 1+1 media будет соревноваться за победу в следующих категориях:

CHANNEL BRANDING. Промо-кампания телеканала 1+1 к 30-летию Независимости Украины вошла в топ лучших проектов в разрезе HOLIDAY/SEASONAL BRAND SPOT

CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION. Кампания проекта #ЯЖЕБАТЬ от телеканала ТЕТ будет бороться за первенство в номинации BEST USE OF TECHNOLOGY

PROGRAMME PROMOTION. Обновленный логотип проекта "Маскарад" от 1+1 является одним из лучших в номинации PROGRAMME SPECIFIC LOGO.

Ранее группа 1+1 media неоднократно получала награды Promax Europe Awards. Так, в свое время золото премии получили промо-кампания ленты "Расщепленные на атомы" и открывающие титры фильма "Дети победы". Проект "Музей новостей" к годовщине ТСН отмечен серебром.