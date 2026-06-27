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Сразу в двух областных центрах Украины раздались взрывы, РФ начала массированную атаку: где летит
Власти призывают местных жителей находиться в укрытиях.
В субботу, 27 июня, Россия совершает очередную воздушную атаку на украинские города, применяя ударные беспилотные летательные аппараты разных типов. Уже в Николаеве и Чернигове слышны взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного».
«Около 10 шахедов летит на Чернигов. Займите безопасные места. Сейчас работает ПВО», — сообщил глава МВА.
По данным ПС Украины, около 10 «Шахедов» улетают на Чернигов. Также зафиксированы группы БПЛА, двигающиеся на Городню и Славутич.
Параллельно с атакой на северные рубежи, враг нанес удар по югу Украины. В Николаеве также раздался звук взрыва, о чем сообщили журналисты.
Боевая работа подразделений противовоздушной обороны и мобильных огневых групп продолжается в обоих регионах. Гражданам настоятельно рекомендуют оставаться в безопасных местах до отбоя сигнала воздушной тревоги.
Россия обстреливает мирные города Украины — последние новости
Напомним, российские войска за последние два дня нанесли серию ударов по производственным мощностям НАК «Нафтогаз Украины» в Полтавской и Харьковской областях. Для атак оккупанты использовали не менее четырех баллистических ракет и ударных беспилотников. Зафиксировано разрушение, поврежден вахтенный автобус. К счастью, люди не пострадали.
Также, вечером 26 июня армия России совершила очередную массированную атаку на Запорожье, применив ударные беспилотники.