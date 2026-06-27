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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1639
Время на прочтение
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Сразу в двух областных центрах Украины раздались взрывы, РФ начала массированную атаку: где летит

Власти призывают местных жителей находиться в укрытиях.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Фото иллюстрированное

Фото иллюстрированное / © Виталий Бунечко / Facebook

В субботу, 27 июня, Россия совершает очередную воздушную атаку на украинские города, применяя ударные беспилотные летательные аппараты разных типов. Уже в Николаеве и Чернигове слышны взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного».

«Около 10 шахедов летит на Чернигов. Займите безопасные места. Сейчас работает ПВО», — сообщил глава МВА.

По данным ПС Украины, около 10 «Шахедов» улетают на Чернигов. Также зафиксированы группы БПЛА, двигающиеся на Городню и Славутич.

Параллельно с атакой на северные рубежи, враг нанес удар по югу Украины. В Николаеве также раздался звук взрыва, о чем сообщили журналисты.

Боевая работа подразделений противовоздушной обороны и мобильных огневых групп продолжается в обоих регионах. Гражданам настоятельно рекомендуют оставаться в безопасных местах до отбоя сигнала воздушной тревоги.

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Напомним, российские войска за последние два дня нанесли серию ударов по производственным мощностям НАК «Нафтогаз Украины» в Полтавской и Харьковской областях. Для атак оккупанты использовали не менее четырех баллистических ракет и ударных беспилотников. Зафиксировано разрушение, поврежден вахтенный автобус. К счастью, люди не пострадали.

Также, вечером 26 июня армия России совершила очередную массированную атаку на Запорожье, применив ударные беспилотники.

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Дата публикации
Количество просмотров
1639
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