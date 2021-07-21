Среагировали мгновенно: в Ивано-Франковске патрульные спасли 19-летнего парня, который прыгнул с балкона

Среагировали мгновенно: в Ивано-Франковске патрульные спасли 19-летнего парня, который прыгнул с балкона

Парня удалось спасти. Его госпитализировали.

В Ивано-Франковске патрульные поймали 19-летнего парня, который выпрыгнул с балкона. Мужчину удалось спасти.

Об этом сообщили в патрульной полиции Ивано-Франковска.

Местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что ее сын на улице Хоткевича ведет себя неадекватно.

"Когда инспекторы зашли к указанной квартире на 3 этаже, то увидели 19-летнего мужчину, который находился на балконе и угрожал прыгнуть, если к нему кто-то приблизится", — говорится в сообщении.

В конце концов человек таки перелез через перила и прыгнул. Тогда полицейские мгновенно среагировали, парня поймали.

Мужчину спасли и передали медикам.

Напомним, одесских патрульных будут судить за избиение женщины.

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