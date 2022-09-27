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Среда будет достаточно теплой, но дождливой: прогноз погоды в Украине на 28 сентября

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Среда будет достаточно теплой, но дождливой: прогноз погоды в Украине на 28 сентября

Фото: Pexels

Ночью и утром страну накроет туман.

Среда, 28 сентября, в Украине будет теплой, но дождливой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозам, завтра в стране местами ожидаются туманы, особенно ночью и утром. Дожди в среду будут периодически выпадать везде, лишь почти не коснутся северо-востока.

Температура воздуха 28 сентября будет достаточно комфортной – в течение дня 13-17°, на юге 19-24°.

В Киеве ожидается облачная влажная погода с дождем, более вероятным вечером. Максимальная температура будет на уровне 17° тепла.

Диденко также отметила, что в ближайшие дни потеплеет еще больше, но не без дождей и туманов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк касательно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме.

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