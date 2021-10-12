Среда будет дождливой: прогноз погоды в Украине на 13 октября

Среда будет дождливой: прогноз погоды в Украине на 13 октября

В западных областях ночью и утром туман.

В среду, 13 октября, погода в Украине будет дождливой и преимущественно холодной.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране ожидаются умеренные, в Одесской и Николаевской областях, днем и в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях значительные дожди, в западной части, ночью и в северных и восточных областях без существенных осадков. Ветер северо-западный, в юго-восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на юге страны до 11°, в западных областях 0-5° тепла, днем 8-13°, в юго-восточной части 13-18°. В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве 13 октября ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем около 10°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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