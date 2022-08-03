Среда будет дождливой: прогноз погоды в Украине на 3 августа

В среду, 3 августа, в Украине будет преимущественно дождливая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 3 августа в стране, кроме западных областей, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в восточной части днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северный (в северо-восточной части – юго-восточный), 7-12 м/с. Температура днем 22-27°, на Закарпатье и юге Одесской области до 30°.

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В Киеве 3 августа также будет идти кратковременный дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура днем 23-25°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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