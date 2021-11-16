Среда будет еще холоднее: прогноз погоды в Украине на 17 ноября

Среда будет еще холоднее: прогноз погоды в Украине на 17 ноября

Синоптики прогнозируют небольшую облачность.

В среду, 17 ноября, в Украине будет сухая, но холодная погода — ночью до 9° мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране осадки не ожидаются. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер южный, в южной части северо-восточный, 3-8 м/с, в Приазовье и в Крыму 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла, в западных и южных областях ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве 17 ноября также будет сухо. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° тепла.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

Читайте также:

Чего ждать от погоды на этой неделе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку