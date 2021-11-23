Среда будет холодной: прогноз погоды в Украине на 24 ноября

Среда будет холодной: прогноз погоды в Украине на 24 ноября

Ночью и утром в южных областях местами туман.

В среду, 24 ноября, в Украине будет холодная погода, в некоторых регионах ночью ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет преимущественно без осадков, лишь ночью в северных, центральных областях, в Прикарпатье и на Закарпатье местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололед. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на Левобережье и высокогорье Карпат ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

В Киеве 24 ноября ожидается переменная облачная погода, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

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