Среда будет холодной, в Карпатах ожидаются снег и мороз: прогноз погоды в Украине на 22 сентября

Среда будет холодной, в Карпатах ожидаются снег и мороз: прогноз погоды в Украине на 22 сентября

Сухо будет только на юге страны.

В среду, 22 сентября, в Украине будет преимущественно облачная, дождливая и холодная погода.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в стране, кроме южных областей, местами небольшой дождь, в Карпатах ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в южной части и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°, в Карпатах ночью 0-2° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве 22 сентября местами будет идти небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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