Среда будет преимущественно холодной и с ночными заморозками: прогноз погоды в Украине на 20 апреля

Завтра будет облачно с прояснениями.
В среду, 20 апреля, в Украине будет преимущественно холодная погода с ночными заморозками.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, ночью в Черниговской, Сумской и Луганской областях ожидается умеренный, днем в южных и большинстве центральных областей небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в восточных областях 5-10°, в западных, Винницкой областях в воздухе, на остальной территории (кроме восточных, северо-восточных областей) на поверхности грунта заморозки 0-5°, днем 7-12° тепла, на востоке страны до 15°.
В Киеве 20 апреля будет сухо. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем около 10° тепла.
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