Среда будет преимущественно сухой: прогноз погоды в Украине на 15 декабря

Среда будет преимущественно сухой: прогноз погоды в Украине на 15 декабря

Сегодня будет облачно.

В среду, 15 декабря, в Украине установится преимущественно сухая погода, осадки прогнозируются только в восточных и юго-восточных регионах.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в восточных и юго-восточных областях ожидается небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица, ночью и утром на Закарпатье, в Прикарпатье и на востоке страны местами туман. Ветер преимущественно северный (в западных областях – западный), 5-10 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в западных областях 2-7° мороза, днем в южных областях 0-5° тепла, в Крыму до 8°).

В Киеве 15 декабря будет сухо. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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