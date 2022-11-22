Среда принесет паузу в осадках: прогноз погоды в Украине на 23 ноября

Среда, 23 ноября, в Украине будет преимущественно сухой, но из-за тумана, гололедицы и гололеда на дорогах в большинстве регионов объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 23 ноября ночью в восточных и юго-восточных, днем в западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидается мокрый снег и дождь, утром и днем в большинстве западных областей гололедица, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в западной и южной части туман. На дорогах, кроме южной части и большинства центральных областей, местами гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на остальной территории ночью около 0°, днем 2-7° тепла, на крайнем юге 8-13°.

В Киеве 23 ноября будет сухо. На дорогах местами гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

Как прогнозирует Наталья Диденко, среда в Украину принесет паузу в осадках — ничего существенного не предвидится. Разве ночью, по ее словам, на востоке местами пройдет небольшой дождь, а днем — в Черновицкой области.

Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин рассказал, какой в Украине будет зима и какие зимние месяцы принесут больше всего холода и морозов. Другой народный синоптик Владимир Деркач сообщал, что первый месяц зимы будет переменчивым — похолодание будет чередоваться с оттепелями.

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