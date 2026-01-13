Среди ночи россияне двумя волнами атаковали большой областной центр: власть о последствиях (фото)

Одесса. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на вторник, 13 января, армия РФ атаковала Одессу. В центральной части областного центра повреждены жилые дома. Травмированы по меньшей мере пять человек

Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По словам чиновника, в результате двух волн вражеских атак в центральной части города повреждены жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад и школа. В настоящее время на местах атаки развернуты оперативные штабы, работают коммунальные службы.

Реклама

Спасатели уточнили , что возникли пожары в неэксплуатированной новостройке, помещении фитнес-центра, здания профессионального лицея, а также в расположенном рядом гараже с легковым автомобилем.

"Пока известно о пяти пострадавших. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнул Лысак.

Последствия атаки в Одессу

Российская Федерация совершила дроновую атаку на Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

В Одессе дроны атаковали больницу, детсад и школу / © Facebook / Сергей Лысак

В Одессе дроны атаковали больницу, детсад и школу / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

В центральной части города повреждены жилые дома и объекты социальной сферы. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Российская Федерация совершила дроновую атаку на Одессу. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Как сообщалось, ночью на 13 января Одесса оказалась под атакой вражеских ударных беспилотников. В воздушной тревоге в городе прозвучала серия взрывов.