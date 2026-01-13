- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 5872
- Время на прочтение
- 1 мин
Среди ночи россияне двумя волнами атаковали большой областной центр: власть о последствиях (фото)
По информации местных властей, по меньшей мере пять человек получили ранения.
В ночь на вторник, 13 января, армия РФ атаковала Одессу. В центральной части областного центра повреждены жилые дома. Травмированы по меньшей мере пять человек
Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По словам чиновника, в результате двух волн вражеских атак в центральной части города повреждены жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад и школа. В настоящее время на местах атаки развернуты оперативные штабы, работают коммунальные службы.
Спасатели уточнили , что возникли пожары в неэксплуатированной новостройке, помещении фитнес-центра, здания профессионального лицея, а также в расположенном рядом гараже с легковым автомобилем.
"Пока известно о пяти пострадавших. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнул Лысак.
Последствия атаки в Одессу
Как сообщалось, ночью на 13 января Одесса оказалась под атакой вражеских ударных беспилотников. В воздушной тревоге в городе прозвучала серия взрывов.