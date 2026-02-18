Среди оккупантов — иностранцы: каких граждан обнаружили на Волчанском направлении

Фронт / © ТСН

На Волчанском направлении фиксируют наемников из других стран. В частности, есть граждане Китая.

Об этом рассказала пресс-секретарь 57-й ОМРБр Руслана Богдан сообщила в эфире Ранок.LIVE.

«Все говорят, что это их первая задача. Преимущественно говорят, что вообще никого не убили, никому не нанесли вреда», — сообщила она.

По ее словам, это наемники из Африки, Ближнего Востока и из восточных стран. Кроме того, в плен к украинским военным также попал наемник из Китая.

Как сообщал ЦПИ, Россия продолжает вербовать иностранцев для участия в войне против Украины. Для этого используются обман и ложные обещания высокооплачиваемой работы.

По имеющимся данным, в течение прошлого года в РФ прибыли тысячи граждан из более чем сотни стран, часть из которых впоследствии отправили на фронт. Многие новобранцы оказываются на самых опасных участках боевых действий практически без подготовки, а их пребывание на передовой часто измеряется считанными днями. Значительное количество из них погибло или понесло тяжелые потери.

Это в очередной раз доказывает: таким образом РФ пытается компенсировать недостаток личного состава путем привлечения иностранных наемников.