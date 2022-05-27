Среди оккупантов на Харьковском направлении начались массовые бунты: СБУ перехватила разговор захватчиков

У российских захватчиков на Харьковском направлении начались массовые бунты

Целые подразделения оккупантов на Харьковском направлении отказываются идти в наступление.



Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ.

"Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!" — рассказывает своим командирам захватчик, воюющий на востоке Украины.

В спецслужбе говорят, что, судя по разговору, это уже не первый подобный случай в этом полку оккупантов.

"И чтобы хоть как-то обуздать предыдущий взвод "бунтовщиков", их "посадили на подвал". Но, как слышим, это не очень помогло", — говорится в сообщении.

Также СБУ напомнила номер горячей линии для российских военных, которые не хотят идти в наступление против ВСУ.

"Если же оккупанты таки заставят "отказчиков" идти в наступление, СБУ напоминает о горячей телефонной линии 2402. Звоните на нее, чтобы сдаться в плен и сохранить жизнь. Работает как для российских, так и для украинских номеров", — отметили в спецслужбе.

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