Среди покупателей — граждане РФ и Молдовы: в Ивано-Франковске "накрыли" схему подделки COVID-сертификатов

Цена одного "липового" сертификата составляла 1600 гривен.
В Ивано-Франковской области СБУ заблокировала схему подделки и сбыта "Международного свидетельства о вакцинации" от COVID-19.
Об этом сообщает пресс служба СБУ.
Незаконную схему организовал житель Ивано-Франковской области вместе с сообщницей из соседнего региона. Свой "офис" они обустроили в помещении одной из туристических агентств.
Злоумышленники создавали копии бланков свидетельств о вакцинации на компьютере, распечатывали их, заполняли и свидетельствовали поддельными печатями. На подделках отмечалось, что "документы" якобы выданные частными и государственными медицинскими учреждениями Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областей.
Преступный бизнес фигуранты начали еще в начале 2021 года. Цена одной фальшивки составляла 1600 гривен, а еженедельный доход — более 30 тыс. грн.
Клиентов искали через туристическое агентство: ими были не только жители Украины, но и иностранцы — россияне и граждане Молдовы.
Правоохранители во время обысков обнаружили поддельные справки о негативных ПЦР-тестах, фейковые результаты лабораторных исследований и "международные свидетельства о вакцинации".
По данному факту было начато уголовное производство.
Напомним, что в Черкасской области семейная врач продавала "липовые" COVID-сертификаты.