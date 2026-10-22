Российский дрон поразил дом в Житомире: среди раненых — двое детей

Атака российских дронов / © ТСН.ua

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В Житомире в результате российской атаки ударного беспилотника пострадали девять человек, в том числе двое детей. В четверг, 22 октября, вражеский дрон поразил частный жилой дом.

Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

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«Россия продолжает целенаправленный террор против мирного населения Житомирской области», — подчеркнул глава ОГА.

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По его словам, двое пострадавших уже доставлены в областную больницу. Информация о последствиях нападения уточняется.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, медицинские бригады и представители Красного Креста. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

«Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь и поддержка», — сообщил Бунечко.

В комментарии «Суспильному» очевидцы сообщили, что вражеский дрон упал в жилом квартале, рядом с детским садом. В соседних многоэтажках ударная волна выбила стекла. Также были повреждены некоторые автомобили.

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Медицинский директор службы экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Мария Коцюк сообщила в комментарии изданию, что на данный момент известно о семи раненых, среди которых — двое детей.

Напомним, что 21 октября российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по Ровенской области и поразили одно из заведений торговой сети «Метро».

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