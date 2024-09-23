Среди пострадавших ребенок: в ГСЧС рассказали о ситуации после атаки на Запорожье

Всего на ликвидацию от ГУ ГСЧС привлекалось 47 спасателей и 10 единиц техники.
В Запорожье в результате российских обстрелов количество пострадавших выросло до 9 человек, среди которых есть один ребенок.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС).
Спасатели провели эвакуацию жителей поврежденных многоквартирных домов. Одна женщина была деблокирована из собственной квартиры.
Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля и балкона одной из квартир на общей площади 10 кв.м. Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры.
Всего на ликвидацию от ГУ ГСЧС привлекалось 47 спасателей и 10 единиц техники.
На местах работали полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста и другие профильные службы города.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате российского удара по Запорожью частично разрушены здания, а 5 человек получили ранения.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ударили по Краматорску, в результате чего была тяжело ранена 16-летняя девушка.
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