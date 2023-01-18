Среди раненых от падения вертолета в Броварах есть беременная женщина: мэр города рассказал о пострадавших

Среди раненых в результате падения вертолета в Броварах 18 января есть беременная женщина.

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

"В Броварскую больницу доставили 24 человека, из них – 10 детей. В ожоговый центр перевезено восемь человек, из них – четверо детей. 16 человек находятся в нашей больнице, из них – шестеро детей. Раненые находятся в травматологическом и хирургическом отделениях, а одна беременная – в гинекологическом", — рассказал он.

По словам Сапожко, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Падение вертолета в Броварах

Напомним, что 18 января возле детсада в Броварах упал вертолет ГСЧС. На его борту находилось руководство МВД, всего девять человек: шесть представителей оперативной группы МВД, в частности, министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, а также три члена экипажа ГСЧС. Все, кто были на борту вертолета, погибли.

Всего в результате трагедии погибли 17 человек, из них четверо — дети. На месте трагедии начались следственные действия. Правоохранители рассматривают несколько версий катастрофы: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

В то же время свидетели сообщили, что вертолет загорелся еще в воздухе, кружил, а затем упал.

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