Среди российских оккупантов, воюющих в Украине, куча наркоманов — перехват СБУ

Российские оккупанты для "храбрости" употребляют наркотики.

Запрещенные вещества им завозят из-за "поребрика", не скрываясь.

Об этом свидетельствует разговор оккупанта с супругой, который перехватила Служба безопасности Украины.

Из разговора можно зсделать выводы, что среди российских захватчиков в Украине полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности и требуют от подчиненных доставать для них наркотические вещества.

"Попроси у Гурдина, чтобы он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтобы он забрал и свою тоже привез", — говорит оккупант своей жене.

Он добавляет, что у них есть денежный "общак", откуда можно взять деньги на коньяк.

Напомним, что российские оккупанты советуют друг другу простреливать себе ноги, чтобы выжить в Украине.

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