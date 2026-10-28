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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Среди соснового леса на Полесье спряталось озеро с необычной историей о барышне (видео)

Среди вековых сосен Полесья спрятался женский монастырь, а рядом с ним озеро, с которым связана необычная легенда.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Озеро (иллюстративный фото)

Озеро (иллюстративный фото) / © Unsplash

Среди полесского леса в урочище Юзефин, на территории национального парка «Пуща Радзивилла», укрылся женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери. Сюда приезжают за тишиной, молитвой и живописной природой. А рядом находится загадочное озеро, где, по местной легенде, на дне хранится древний дубовый настил.

Об этом пишет Конкурент.

Деревянная архитектура и духовная традиция

Женскую обитель основали в конце 1990-х годов. Постройки возвели в традициях полесского деревянного зодчества, благодаря чему монастырский комплекс гармонично вписался в близлежащий сосновый ландшафт.

Главная святыня обители — Иверская икона Божией Матери, уважаемый в православной традиции образ, название которого связано с Иверским монастырем на горе Афон в Греции. По церковным преданиям, эту икону нашли в море у Афона. К образу обращаются с молитвами о защите и покровительстве.

Само название «Юзефин» напоминает о прошлом этой местности. По данным нацпарка «Пуща Радзивилла», в XVIII–XIX веках здесь стояло панское имение. Детали о его владельцах и судьбе пока документально не подтверждены, но название урочища сохранило память об истории края.

Лесной водоем и местный перевод

У монастыря расположено лесное озеро, с которым связана местная легенда. По преданию, на его дни когда-то выложили дубовый настил, чтобы барышне из поместья было удобно заходить в воду. Со временем эту конструкцию занесло илом и опавшей листвой.

Научных исследований или документов, подтверждающих наличие настила, нет, но эта история до сих пор живет среди местных. Так в урочище Юзефин сочетаются полесская природа, духовная святыня и древние предания.

Напомним, в Карпатах среди леса скрывается Журавлиное озеро, которое из-за темной воды и отсутствия рыбы называют Мертвым, хотя его экосистема на самом деле остается живой.

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