Среди украинцев растет скептицизм по отношению к Западу — КМИС

Вместе с тем, украинцы признают, что критически зависят от Запада и благодарны за помощь.

Исследования общественного мнения показывают, что среди украинцев растет скептицизм по отношению к странам Запада и Соединенных Штатов.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал исполнительный директор Киевского международного института (КМИС) Антон Грушецкий.

"Уровень доверия к США и Западу снизился. Сейчас это произошло в меньшей степени из-за тех, кто не доверяет этим институтам и странам, а больше из-за тех, кто имеет неопределенное отношение. То есть в чем мы доверяем, в чем мы не доверяем, и в нас нет четко сформированного мнения. Не так давно у нас была большая убедительность в доверии к этим институтам. скептицизм по отношению к Западу и США, и причина этого снижения достаточно ясна", — подчеркнул Грушецкий.

Украинцы признают, что критически зависят от стран Запада и потому очень благодарны за помощь. Но вместе с тем люди считают, что многие пособия были оказаны с большими задержками.

"Если два года назад только 15% украинцев считали, что Запад хочет от Украины несправедливого мира, то сейчас таких уже почти 40%. И это приводит к снижению доверия, потому что многие украинцы чувствуют, что Запад не хочет победы Украины или стремится к формуле: " Не дать Украине проиграть, но и не дать выиграть". Особенно это проявлялось в 2024 году. Сейчас украинцы пытаются найти больше прагматичный взгляд", — добавил Грушецкий.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы рассказали, что для них более приоритетно — членство в НАТО или в ЕС.

Кроме того, мы ранее информировали, что результаты опроса показали, сколько украинцев доверяют Зеленскому.

Читайте также: