Среди украинцев выросла поддержка вступления в НАТО и ЕС: результаты соцопроса

Вступление в ЕС поддерживает большинство населения во всех регионах Украины. Число сторонников и противников НАТО на Юге и Востоке почти одинаково.

Большинство граждан Украины поддерживают вступление в ЕС и НАТО.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в декабре 2021 года.

Если бы в ближайшее время проходил референдум по вступлению в ЕС 67,1% всех респондентов проголосовали бы "за", выступили против 21,6%. Остальные респонденты не голосовали бы или не определились с выбором. Среди тех, кто бы точно принял участие в референдуме, 75,7% поддержали бы вступление в ЕС.

В случае референдума по вступлению в НАТО 59,2% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 28,1% — "против". Среди тех, кто бы точно принял участие в референдуме, 67,8% поддержали бы вступление в НАТО.

Киевский международный институт социологии

Среди жителей Запада и Центра Украины большинство поддерживают и вступление в ЕС, и вступление в НАТО. На Юге и Востоке поддержка евроатлантической интеграции ниже.

Вступление в ЕС поддерживает большинство населения во всех регионах Украины (на оккупированных территориях опрос не проводился — Ред.).

Отметим, что количество сторонников вступления в Евросоюз и НАТО несколько возросло по сравнению с предыдущим опросом, проведенным группой "Рейтинг" в течение 4-9 ноября 2021 года.

Тогда 62% опрошенных поддержали вступление Украины в ЕС и 58% поддержали вступление в НАТО. В то же время сейчас уменьшилось количество противников вступления в ЕС (более 10%) и НАТО (4%).

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