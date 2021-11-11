Среди украинцев выросла поддержка вступления в НАТО, в ЕС себя видят 62% — опрос

Самые лояльные к евроинтеграции жители западных и центральных областей.

Большинство украинцев поддерживают вступление нашего государства в Европейский союз и НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 4-9 ноября 2021 года.

Так, согласно этим результатам, 62% опрошенных поддержали бы вступление Украины в СЕ, если бы сегодня проводился такой референдум (32% — не поддержали). 58% – поддержали бы вступление в НАТО (35% – против вступления).

Отмечается, что наиболее лояльные к евроинтеграции жители западных и центральных областей, наименее благосклонны — жители восточных регионов, где менее половины поддерживают вступление в ЕС и НАТО. Самые скептичны по поводу присоединения к союзам избиратели "ОПЗЖ", партий Шария и Мураева.

Напомним, что весенние исследования Центра Разумкова показали, что 53,8% жителей страны поддержали бы вступление в НАТО в случае проведения референдума. Также 61,9% проголосовали бы за вступление в ЕС. То есть сейчас поддержка вступления в НАТО выросла по сравнению с весной на 4,2%, а в Евросоюз почти не изменилась (весной было 61,9, сейчас 62%).

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