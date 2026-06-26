Среди освобожденных бойцы "Азова" и 58 офицеров: Лубинец рассказал первые подробности обмена (видео)

Обмен пленными / © Владимир Зеленский

Реклама

Украина провела очередной обмен пленными, в результате которого из российской неволи удалось вызволить 160 украинских граждан. Среди уволенных — военнослужащие Вооруженных сил Украины, Территориальной обороны, Национальной гвардии, пограничники, представители Государственной специальной службы транспорта и другие бойцы Сил обороны. Также среди спасенных есть защитники из полка «Азов», в том числе офицерский состав.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам Лубинца, практически 99% освобожденных защитников попали в российский плен еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Они находились в сверхсложных условиях содержания более четырех лет. На этот раз домой вернулись многие представители старшего командного звена — всего 58 офицеров.

Реклама

Освобожденные воины представлены разными родами войск: мотопехотные, штурмовые, воздушно-десантные, аэромобильные, стрелковые, артиллерийские, авиационные подразделения, а также морская пехота.

Лубинец отметил значимость этого события и отметил, что ежедневная работа над освобождением других украинцев продолжается.

«Этот обмен — один из результатов работы Координационного штаба и всех государственных органов, работающих над этим процессом. Переговоры о последующих обменах продолжаются каждый день. Это важное условие на пути к миру и восстановление справедливости», — заявил омбудсман.

Среди возвращенных защитников семеро бойцов, которые отмечают свой день рождения в июне, причем двое из них имели праздник только два дня назад. Возраст освобожденных героев существенно отличается: самому старшему воину исполнилось 66 лет, а самому молодому — 26 лет. Кроме этого, в списках обнаружена нетипичная деталь: 21 человек имеет одинаковые фамилии.

Реклама

Дата публикации 15:32, 26.06.26 Количество просмотров 12 Большой обмен пленными: Украина вернула домой 160 защитников после 4 лет неволи

Обмен пленными — последние новости

Зеленский также подтвердил, что 26 июня Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 160 украинских защитников, в частности, военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Среди уволенных — защитники Мариуполя и «Азовстали», а также бойцы, защищавшие Донецкое, Луганское, Харьковское, Запорожское, Киевское, Черниговское и Сумское направления.

До этого обмен пленными происходил 5 июня. Тогда Украина вернула домой еще 186 своих граждан, которых удалось вырвать из российской неволи. Некоторые из этих людей находились во вражеских тюрьмах еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Новости партнеров