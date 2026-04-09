Сарна европейская / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали появление серны европейской — животное появилось вблизи заброшенных домов среди весенней растительности.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

«Там, где люди ушли, природа снова берет свое: осторожный шаг, настороженный взгляд и жизнь возвращается туда, где когда-то царила тишина», — говорится

Сарна европейская (Capreolus capreolus) — небольшой, изящный олень с коротким туловищем, длинными ушами и почти незаметным хвостом. В теплое время года ее шерсть имеет рыжеватый оттенок, а зимой становится серой. Характерным признаком является светлое пятно под хвостом, так называемое «зеркало». Самцы имеют небольшие рога с несколькими отростками, тогда как самки — безрогие.

Вид распространен на значительной территории Европы, а также в части Азии. В Украине серны встречаются в светлых лесах, на опушках, полянах и даже в лесостепных зонах. Они активны преимущественно утром и вечером, а днем прячутся в густой растительности.

Основу рациона серн составляют травянистые растения, а также побеги деревьев и кустов. Зимой животные могут питаться хвоей молодых сосен. Известно, что серны хорошо плавают и способны преодолевать значительные расстояния во время сезонных перемещений.

Несмотря на способность к миграциям, большинство популяций являются оседлыми. Летом серны держатся небольшими группами или поодиночке, а осенью могут объединяться в большие стада. Период гона приходится на август-сентябрь. Беременность у самок имеет особенность — длительный латентный период, когда развитие эмбриона временно приостанавливается.

Среди естественных врагов серны — волки и рыси, а на молодняк могут охотиться лисы. В природе эти животные живут в среднем до 12 лет.

Напомним, в Чернобыльской зоне ученые зафиксировали дрозда горного, который почти не встречается в этом регионе. Предыдущие наблюдения датируются 1910 и 1976 годами.