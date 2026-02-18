Среди зимы на Закарпатье начали расцветать краснокнижные цветы (фото)

шафран / © Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА

В Закарпатской области начали появляться первые шафраны и подснежники, хотя массовое цветение традиционно происходит только во второй половине марта.

Об этом сообщает Управление туризма и курортов Закарпатской ОГА в Facebook.

«На Закарпатье начали цвести шафраны», — констатировали в ведомстве, — «На полянах и в лесах появляются первые весенние цветы». Фотографиями первых цветов поделились в Ужанском национальном природном парке, где уже можно любоваться фиолетовым «морем» на лесных полянах.

Как сообщает ГОЛОС КАРПАТ, раннее цветение шафрана Гейфеля — известного также как крокус — зафиксировано в середине февраля 2026 года на Виноградовщине. Теплая погода ускорила пробуждение природы: первые цветы покрыли лесные поляны и частные участки раньше обычного срока.

Специалисты отмечают, что климат Закарпатья способствует раннему появлению первоцветов благодаря защите гор и стабильным плюсовым температурам. В то же время экологи предупреждают о рисках раннего потепления: перепады температур могут повредить растениям, а незаконный сбор цветов представляет серьезную угрозу.

Что известно

Шафран Гейфеля занесен в Красную книгу Украины, а за его срывание, продажу или покупку предусмотрены штрафы от 1 700 до 3 655 гривен с конфискацией и компенсацией за каждое сорванное растение. Экологи призывают туристов и местных жителей любоваться цветами только фотографиями и не вредить природе.

