"Средневековые набеги": МИД требует вернуть похищенных гражданских из Сумщины

Андрей Сибига / © Associated Press

МИД Украины требует от РФ вернуть гражданских людей, вывезенных из пограничного села Грабовское на Сумщине.

Об этом в соцсетях сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

«Такими средневековыми набегами путинская Россия показывает, что ничем не отличается от террористических группировок, таких как ИГИЛ, „Боко Харам“ или ХАМАС», — подчеркнул он.

Глава МИД требует возвращения домой гражданских заложников из Украины. В частности, эти пятьдесят человек и тысячи других гражданских лиц, насильственно депортированных в Россию, включая украинских детей.

«Мы призываем все государства и международные организации присоединиться к нам в требовании освобождения невинных мирных жителей, похищенных из их домов. Это конкретное военное преступление уже преследуется в Украине и должно получить ответную реакцию также на международном уровне. Это также подчеркивает постоянную угрозу жизни рядом с Россией. Именно поэтому Украине нужен настоящий, продолжительный мир. Жизнь рядом с террористами требует силы и надежных гарантий безопасности», — подытожил Сибига.

Грабовское на карте / © Deepstatemap

Напомним, что российские военные похитили более 50 человек в селе Грабовское Сумской области.

По словам украинских защитников, все эти люди раньше отказывались от эвакуации в более безопасные регионы Украины, несмотря на призывы властей.

Издание «Граница.Медиа» писало, что людей вывезли на территорию РФ для проведения так называемых фильтрационных мероприятий.

Омбудсман Дмитрий Лубинец подчеркнул, что такие действия квалифицируются как нарушение законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы и принудительная депортация гражданского населения.