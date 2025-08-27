Средняя зарплата чиновников выросла: кому платят больше

Средняя зарплата / © Фото из открытых источников

В июле средняя зарплата украинских чиновников выросла до 62,6 тысячи гривен. Это на 27% больше, чем в январе, когда средний показатель составил 49,3 тысячи гривен.

Об этом сообщает Министерство финансов.

В настоящее время в центральных государственных органах работает 22 246 человек. Самые высокие зарплаты – у сотрудников Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем они получают 102,84 тысячи гривен.

Также высокие оклады имеют работники Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) — 95,76 тысячи гривен и Антимонопольного комитета Украины — 92,73 тысячи гривен.

В то же время, самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в следующих учреждениях:

Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования — 41,6 тысячи гривен;

Государственная служба Украины по делам детей — 39,43 тысячи гривен;

Государственная инспекция энергетического надзора Украины — 37,31 тысячи гривен;

Национальная служба посредничества и примирения — 35,18 тысячи гривен;

Государственное агентство Украины ПлейСити — 32,14 тысячи гривен.

Напомним, по словам эксперта по финансовой грамотности Елены Яровой, чтобы выжить в Украине, одному человеку нужно зарабатывать как минимум 15–20 тыс. грн в месяц. В больших городах, таких как Киев, Днепр или Харьков, эта сумма может вырасти вдвое. Основная проблема состоит в том, что наибольшую часть бюджета съедают расходы на жилье и продукты. К примеру, аренда однокомнатной квартиры в Киеве стоит от 10 до 15 тыс. грн — значительно больше, чем официальный прожиточный минимум.

Однако в 2026 году прожиточный минимум в Украине может вырасти до 3171 грн. Изменения возможны при положительной динамике макроэкономических показателей. В Бюджетной декларации на 2026-2028 годы отмечено, что в случае положительной экономической динамики правительство рассмотрит возможность повышения размеров прожиточного минимума до фактического уровня.

Согласно исследованию, самую высокую зарплату среди популярных вакансий получают водители — 33 000 грн в месяц. На противоположной стороне рейтинга — уборщицы с оплатой 12 375 грн.