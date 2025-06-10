Средняя зарплата в Украине выросла: кто зарабатывает больше всего

Средняя заработная плата / © Фото из открытых источников

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В первом квартале 2025 года средняя заработная плата в Украине выросла до 23460 гривен. Это на 24,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает председатель комитета в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Это превышает показатель квартальной инфляции (13,6%) на 10,5 процентных пункта, демонстрируя положительную динамику. В долларовом эквиваленте украинцы в среднем получали 562 доллара, что на 48 долларов больше, чем до полномасштабного вторжения.

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Быстрые темпы роста зарплат наблюдались в авиационном транспорте (на 51,5%), сельском хозяйстве (на 46,9%) и строительстве (на 35,3%).

Деградация доходов в некоторых отраслях и риск послевоенного восстановления

Несмотря на общий рост, ситуация на рынке труда вызывает серьезную обеспокоенность. В 13 из 25 секторов экономики зарплата остается ниже средней по стране. Средние показатели вверх тянут только три отрасли: ИТ (65579 грн), авиатранспорт (52561 грн) и финансовая и страховая деятельность (50289 грн).

Особенно тревожна ситуация для работников водного транспорта. Их зарплаты по сравнению с первым кварталом 2024 уменьшились на 6,1%. Представители культурной сферы, такие как библиотекари и музейные работники, получали в среднем 12 448 гривен, а деятели искусства — 13 014 гривен. Рост их доходов (12,5% и 12,9% соответственно) был вдвое ниже среднего показателя по экономике.

Педагоги получали в среднем 14 307 гривен (рост на 13,1%), а медицинские работники — 17 222 (рост только на 11,6%). Для этих категорий граждан такое «увеличение» зарплат не покрывало даже уровень инфляции. В первом квартале 2025 г. она составляла 13,6% (при этом продукты питания подорожали на 15,5%, а коммунальные услуги — на 19,5%).

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Даже после значительного роста, зарплаты в ключевых для восстановления Украины отраслях, таких как строительство (19699 гривен, или $472) и сельское хозяйство (21295 гривен, или $510), остаются относительно низкими. В промышленности средняя зарплата составила движение в ЕС и гармонизацию законодательства о свободном перемещении работников?

Бедность работающего населения и перспективы будущего

Как отметил Даниил Гетманцев, проблема бедности работающего населения в Украине не нова и не может быть списана исключительно на войну. Люди, которые сегодня зарабатывают эквивалент $300-500, в будущем при условии значительного стажа рискуют получать одни из самых низких пенсий на континенте — $100-150, что углубит общую бедность.

«Неоднократно подчеркивал, что нам нужно повышать минимальную заработную плату — она должна как минимум не становиться меньше в реальном измерении из-за инфляции», — отмечает Даниил Гетманцев.

Также критически важны мероприятия по созданию не просто рабочих мест, а высокооплачиваемых и высокотехнологичных рабочих мест. Это требует улучшения бизнес-климата и привлечения инвестиций.

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Правительство, разрабатывая Стратегию занятости, должно предусмотреть конкретные шаги для постепенного приближения уровня зарплат украинцев к показателям наших ближайших соседей по ЕС в среднесрочной перспективе. Это является ключевым для устойчивого развития страны и предотвращения дальнейшего оттока рабочей силы.

Ранее в Пенсионном фонде Украины сообщалось, что в марте средний размер заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и включается в расчет пенсии, составил 19 430 грн.