Средство, которое спасет даже полузасохшие комнатные растения: оно есть в каждой домашней аптечке

Средство, которое спасет даже полузасохшие комнатные растения: оно есть в каждой домашней аптечке

Ваши комнатные растения начали подсыхать, облетают листья, а их стебли становятся хрупкими? Существует бюджетное удобрение, которое сможет их спасти. И его можно обнаружить в каждой домашней аптечке. Читайте в материале ТСН.ua, как использовать аспирин для цветов.

Ни для кого не секрет, что аспирин помогает лечить многие болезни. Кроме этого, этот препарат еще и очень дешевый, и продается в каждой аптеке. Однако использовать ацетилсалициловую кислоту можно не только для лечения. Аспирин может стать бюджетным удобрением для цветов.

Аспирин для цветов – когда применяется

Этот медицинский препарат можно использовать в разных случаях:

когда начали опадать листья;

если на комнатном растении не образуются новые бутоны;

когда цветок начал увядать, засыхать, бледнеть.

Благодаря аспирину вы сможете быстро реанимировать растение, а также стимулировать его рост и появление новых бутонов. Также аспирин для цветов помогает провести эффективную профилактику грибковых болезней. А еще он упрощает стресс после пересадки растения.

Почему он эффективен

Когда растение попадает в стрессовую ситуацию, оно начинает производить салициловую кислоту, чтобы образовался иммунитет для лучшей борьбы с разными проблемами. Если опрыскивать раствором аспирина цветы, вы создадите дополнительный защитный барьер.

Как используется аспирин для вазонов

Чтобы приготовить удобрение из аспирина, вам понадобится:

два литра воды;

1/4 таблетки аспирина.

Измельчите таблетку, растворите ее в воде. Этим раствором нужно опрыскивать и поливать комнатные растения 2-3 раза в неделю. Зимой, когда цветы находятся в покое, делать это лучше реже.