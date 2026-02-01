- Дата публикации
Сретение 2 февраля 2026 года: почему стоит иметь дома громкую свечу и как она защищает
2 февраля украинцы празднуют Сретение — день, когда освящают свечи, которые должны защищать дом от грома, тревоги и всего зла.
2 февраля украинцы отмечают один из самых глубоких зимних праздников — Сретение Господне , которое с давних времен объединяет христианскую традицию и народные верования.
Что празднуем на Сретение
В церковном календаре Сретение — это встреча младенца Иисуса с праведником Симеоном в храме. По библейскому преданию, Симеон узнал в ребенке Мессию - "Свет для мира", символически завершавший период ожидания и открывавший новую эпоху. Именно поэтому в этот день в храмах освящают свечи как знак присутствия Божьего света в жизни людей.
В народной традиции Сретение — это встреча зимы и весны, день силы, когда тьма уступает свету. В разных регионах его еще называют Громницей — из-за громовой свечи, которую несут в храм, чтобы освятить и принести домой как оберег.
Что такое громкая свеча
Громничная свеча — освященная на Сретение восковая свеча, которую украинцы хранят в доме в течение года. Ее воспаляют в минуты опасности, болезни, во время непогоды или особой потребности. По традиции, именно эта свеча "зажигает" Божью защиту в доме.
В народных поверьях она:
защищает жилище от грома и молнии;
успокаивает душу во время тревоги или болезни;
помогает в трудных жизненных ситуациях;
оберегает от "нечистой силы" - символ духовной чистоты и мира.
Священники подчеркивают: свечу следует зажигать с молитвой или искренней просьбой, потому что ее сила не в обряде, а в вере.
Народные приметы на Сретение
2 февраля считается важным днем для наблюдения за природой. Во многих украинских регионах верили: какая погода в этот день — такова будет и весна.
Основные приметы:
если день ясный и солнечный – весна будет ранняя и теплая;
если идет снег или метель - зима будет держать еще долго;
капает вода с крыши – до поздней весны;
иней на деревьях – до урожайного года.
Также существует пословица: "На Сретение зима с весной встречается — кто победит, да и дальше будет".
Что делать в этот день
В христианской традиции 2 февраля верующие идут в храм на литургию, освящают свечи и воду. Освященную свечу несут домой, зажигают ее у икон и хранят в течение года. Ее не следует использовать для обычного освещения или декоративно — это оберег, имеющий особое духовное значение.
По народным обычаям в этот день нельзя ругаться, ссориться, занимать деньги или работать тяжело физически. Считалось, что Сретение — это день очищения дома и души, поэтому лучше посвятить его семье, тишине и теплу.
В современном контексте
Хотя традиции трансформируются, значение Сретения как праздника света и надежды остается. В 2026 году оно приобретает особую символику: в условиях войны, тревоги и нестабильности украинцы вновь обращаются к источникам силы, которые объединяют веру, память и свет.
Громкая свеча — это не магия. Это традиция, пережившая столетие. Ее свет – о заботе, о доме, о надежде. А значит, стоит того, чтобы сохранить ее в каждой семье.
