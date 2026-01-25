Сретение 2026: значение праздника и приметы, которые еще ни разу не подвели

Сретение / © commons.wikimedia.org

Сретение Господне — один из важнейших праздников церковного рока, который тесно переплелся с народными верованиями украинцев. В 2026 году этот день приобретает особый символизм, ведь несет с собой надежду на быстрое потепление и духовное просветление после затяжной зимы. Что значит этот праздник с точки зрения Церкви, какие традиции сохранили наши предки и на какие народные приметы стоит обратить внимание в этом году читайте в материале TSN.ua.

Когда празднуем Сретение Господне в 2026 году

С 1 сентября 2023 года большинство украинских церквей перешли на новый (новой лианский) календарь. С тех пор недвижимые церковные праздники, в том числе Сретение Господне, отмечаются на 13 дней раньше. Таким образом, в 2026 году Сретение приходится на понедельник, 2 февраля (ранее по старому стилю праздновали 15 февраля). Дата выбрана не случайно: это сороковой день после Рождества Христова , ведь именно на сороковой день по религиозному обычаю и произошло событие, которое чествует праздник.

Религиозное значение праздника Сретение

Икона «Сретение Господне» (XV век) изображает библейское событие, когда старец Симеон встречает младенца Иисуса в храме. Сретение Господне в церковной традиции означает встречу Иисуса Христа с народом: в этот день Дева Мария и Иосиф принесли малого Иисуса в храм Иерусалимский, чтобы посвятить его Богу и принести благодарственную жертву. В храме их ждал праведник Симеон, которому было предсказано Святым Духом, что он не умрет, пока не увидит Мессию. Взяв младенца Христа на руки, Симеон узнал в нем Спасителя мира и произнес пророческие слова, известные ныне как молитва «Сейчас отпускаешь…», где назвал Иисуса «светом для просвещения язычникам». Эта встреча символизирует осуществление Божьего обета и единение Ветхого и Нового Заветов.

В церковнославянском языке слово «стречение» означает «встречу» или «радость» , ведь речь идет о радостной встрече человечества со Спасителем. Праздник принадлежит к двенадцатым (двенадцати важнейшим) в православном календаре и фактически завершает рождественский цикл. В западной традиции этот день известен как Candlemas (Сретение Господне), то есть Праздник Свеч, во время которого Иисус предстает как свет мира. Таким образом, религиозный смысл Сретения многогранен: это и почитание события Принесения Господа в храм, и напоминание о том, что свет Божьей любви побеждает тьму.

Народные традиции и символика Сретение

В украинской культуре церковные обычаи Сретенья тесно переплелись с древнейшими народными обрядами. Еще в дохристианское время наши предки верили, что именно в этот день зима встречается с весной. Существовали даже другие названия праздника – Громницы, Стрещение, Зимобор – связанные с представлением о поединке между холодом и теплом. По легенде, в этот день старая Зима и молодая Весна сошлись, чтобы определить, кому царствовать дальше. Поэтому погода 15 февраля (а теперь 2 февраля) бывает обманчиво изменчивой: то солнце выглядывает, то метель закрутит. Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая.

Поскольку праздник приходится на предел зимы и весны, народ издавна наделял особым содержанием природные явления в этот период. Вода и огонь стали главными символами Сретения. В дохристианской обрядности в этот день обязательно святили воду и огонь, веря в их очистительную и защитную силу. С приходом христианства этот обычай трансформировался в освящение воды и свечей в церкви. 2 февраля верующие и сегодня идут в храм, чтобы получить благословение и принести домой свечу и святую воду. Освященные в этот день свечи в народе называют «громочными» (от слова «гром») – их издавна зажигают перед образами во время грозы, чтобы уберечь дом от молнии и пожара. Такую свечу также зажигали при различных жизненных неурядицах: во время сильных бурь, эпидемий, а иногда – у постели больного человека или роженицы, прося у Бога защиты. Считалось, что стретенская свеча отгоняет все дурное от дома.

Священную стритенскую воду набирали в новую посуду и хранили весь год как большое сокровище. Ею кропили дом, подворье, скот – чтобы уберечь от болезней и злых сил. Если кто-то из семьи заболел, ему давали несколько глотков этой воды, потому что верили в ее целебные свойства. Такая вода, подобно иорданской на Крещение, символизировала духовное очищение и защиту.

Народное празднование Сретение сопровождалось весельем и обрядами в честь пробуждения природы. Когда-то в этот день пели веснушки, призывая тепло и урожай. Чтобы Весна быстрее вступила в свои права, хозяйки пекли особые вкусности: жаворонков из теста или круглые блины, символизировавшие солнце. Румяные блины, золотистые и горячие, были своеобразным «солнышком» на столе – люди делились ими с семьей, веря, что таким образом приблизят теплые весенние дни. Церковь снисходительно относилась к таким обычаям, ведь они отражали радость народа от ожидаемой победы света над тьмой. Неудивительно, что до сих пор для многих украинцев сущность Сретения ассоциируется с образом, как зима с весной встречаются и соревнуются между собой.

Народные приметы на Сретение, которые всегда сбываются

Наши предки внимательно наблюдали погоду на Сретенье, ведь верили: каким будет этот день, такой и придет весна . За сотни лет возник целый набор народных примет, которые, как говорят в народе, еще ни разу не подводили. Вот несколько самых известных стритенских примет:

Какая погода на Сретенье – такой и весна будет . (Эта базовая примета означает, что общая картина погоды 2 февраля отражает характер будущей весны.)

Оттепель на Сретение – весна будет ранняя и теплая . Если в этот день погода плюсовая, снег тает - значит, вскоре установится постоянное потепление и холодов больше не будет.

Мороз и холодный день – ждать поздней, затяжной весны . Когда же 2 февраля ударят морозы или метель, весна может промедлить: возможны затяжные холода даже в марте.

Снежный день на Сретение – весна будет затяжная и дождливая . Если в течение дня сыплет снег, то весенние месяцы, по поверью, будут с частыми дождями и прохладой. (Такие погодные условия нередко означают медленное таяние снегов и запоздалое пробуждение природы.)

Дождь на Сретение – летом будет жара . Неожиданный дождь 2 февраля считался хорошим признаком: он предсказывает сухое и жаркое лето, следовательно, можно надеяться на обильный урожай зерновых.

Как капает из крыш, так будет капать и с ульев . Эта поэтическая примета подсказывает: если в Сретенский день солнце пригрело и сосульки тают (капли воды падают с крыш), то пчеловоды могут радоваться – будет много меда . Теплая погода сулит хороший взяток и удачный сезон для пчеловодов.

Ясная ночь на Сретение (звездное небо) – жди поздней весны . Если ночью перед Сретением или после него небо усыпано звездами и морозно, то тепло придет не скоро. Напротив, пасмурная оттепель ночью предвещает скорый приход весеннего тепла.

Веками эти приметы помогали крестьянам планировать полевые работы и ободряли души в холодные зимние дни. Конечно, современная наука относится к народным прогнозам скептически, но многие и сейчас замечают, что стретенская погода действительно дает намек на будущие изменения. Недаром говорят, что в каждой поговорке есть доля правды.

Сретение Господне 2026 года – это не только воспоминание о древнем евангельском событии, но и живой мостик между прошлым и будущим, между небом и землей. В этот день верующие зажигают свечи, символизирующие свет веры и надежды, освящают воду для благословения своих домов, выглядят теплые солнечные лучи и прислушиваются к вековой мудрости примет. Праздник напоминает: даже в самую холодную зиму приходит время, когда весна постучается в дверь, а тьма отступит перед светом.

