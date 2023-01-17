Сретение Господне 2023: что нельзя делать, приметы, традиции и обряды

Сретение Господне – одна из важных дат в церковном календаре. В языческие времена оно ознаменовало встречу суровой зимы с теплой весной. Однако позже приобрело религиозный смысл. Именно в этот день состоялась встреча младенца Христа со старцем Симеоном, явившим Спасителя мира. Читайте, что это за праздник — Сретенье Господне — в материале ТСН.ua.

Когда Сретение Господне 2023 года

Праздник не является переходным и всегда празднуется на 40 день после Рождества Христова. То есть каждый может самостоятельно вычислить эту дату. Выходит, что в 2023 году верующие будут праздновать Сретение Господне во вторник, 15 февраля.

Что это за праздник Сретенье Господне: история

С церковнославянского языка слово "сретение" переводится как "встреча, описывающая значимое и важное событие в жизни Иисуса Христа". Описана она в Евангелии от Луки.

Как написано в библейских писаниях, на сороковой день после рождения родители принесли Иисуса Христа в храм для причастия. Когда они несли младенца, им встретился старец Симеон Богоприемник, живший уже 3 века, но Господь никак не хотел забрать его к себе. За это время Симеон написал и перевел множество религиозных трудов. В одном из таких работ он прочитал пророчество, что Дева Мария получит непорочное зачатие и родит Спасителя. В тот же день Ангел сошел с небес и подтвердил, что эта информация правдива. А еще сказал, что в день, когда старец увидит истинного Спасителя, его душа покинет тело и отправится в рай.

Летописец, увидев пару с младенцем, сразу в земле малыша на руки, поднял над головой и провозгласил Спасителем человеческого рода. После этого скончался. Видела все своими глазами Анна-пророчица. Она подтвердила, что это Сын Божий и будущий Спаситель. Поклонилась старушка малышу и пошла в Иерусалим, рассказывая по дороге о радости.

Что нужно делать в этот день

Верующие в этот день обязательно посещают храм, где проводится праздничная литургия. Затем освящаются свечи, а из храма домой берется немного святой воды. Считается, пока Сретенская свеча горит, она способна защищать человека от болезней, бед и всяких невзгод. Когда она догорит, ее следует отнести обратно в церковь. Также чудодейственной считается и вода. Поэтому им обязательно опрыскивали дом и окропляли скот.

Ранее верующие также проводили крестный ход с иконами Сретения. А еще собирались за праздничным столом и приглашают к нему родственников, друзей, знакомых.

Что нельзя делать на Сретенье Господне

Народные приметы на Сретение Господне / Фото: Pexels

Этот день особенно важен для настоящих верующих. Потому они всегда стараются провести его с пользой: развиваются духовно, читают молитвы. Существует и ряд запретов:

нельзя физически работать, а также убирать в доме, заниматься рукоделием;

от похода на церковную службу лучше не отказываться, а также нельзя приходить на нее с опозданием;

не стоит злословить, обижаться, ссориться;

воздержитесь от дальних поездок, потому что этот день лучше провести с близкими;

запрещается прибегать к разного рода магическим обрядам, гадать;

не пейте алкогольные напитки.

Вообще, праздник Сретения Господня нужно праздновать в хорошем настроении и гармонии с собой.

Народные приметы на Сретение

По погоде 15 февраля наши предки прочили, какими будут весна и лето, а также рассказывали о предстоящем урожае:

на сретении появились крупные сосульки, свисающие с крыш, будет богат урожай кукурузы;

в канун праздника ясное небо, красиво уродят фрукты и ягоды;

солнечная и безветренная погода 15 февраля обещает хороший сезон для пчеловодов;

дождливый день на жаркое лето, а если идет снег – ждите поздних заморозков весной;

ночью многие звезды означает, что весна придет поздно.

Молитва на Сретение Господне

Господи Иисусе Христе, Единородный Сыну и Слово Божье, еще в древности пророками Виден, будто зеркальцем во гаданиях, в последнее время плотью от Пресвятой Девы Марии нетленно рожденный и в сороковой день в Святилище, Навстречу всему миру от Той, Которая Младенца на руках носила, явлен и в объятиях праведного Симеона во спасение всем сущим от Адама! Преславно и пресветло Тебя на руках Богоматери в храм Господень принесено и от святого старца Божественное сретение Твое! Сегодня веселятся небеса и радуется земля, видевшая путь Твой, Боже, путь Бога нашего Царя. Древний Моисей восходит видеть славу Твою, но не увидит лица Твоего, зато Ты дал ему копию Свою.

В пресветлый день этого Сретения Твоего Ты явил Себя человеком в празднике, сияя неописуемым Светом Божества, так вместе с Симеоном, который видят Тебя лицом к лицу и руками приняв Тебя, и примет в объятия свои, так познают Тебя Бога во плоти, пришедшему.. Этого ради прославляем невыразимое облегчение и великое мужелюбие Твое, ибо Твоим пришествием дал ныне небесную радость падшего издревле рода человеческого: Ты ведь праведным судом Своим изгнал отцов наших из рая наслаждения в мире этом, ныне же помиловал нас и райские обители и обратишь плач наш на радость, но падший Адам который до того уже так не стыдится Тебя за непослушание и более так не будет скрываться Лика Твоего; омыв его Своей Кровью и облекши его в ризу спасения и одежду веселья и украсив его невесту красотой.

Нам же всем Божественное Твое Сретение вспоминающим, благоволит с мудрыми девами вознесенными на Сретение Твое, Небесному Жениху нашему, с зажженными светильниками веры, любви и чистоты, так увидим очами веры Божественное Лицо Твое, и примем Тебя в Тебя в сердце во все дни жизни своей, так будучи нам в Боге и мы в народе Твоем. В последний и Страшный день Пришествия Твоего, когда все святые выйдут на последнее великое Сретение Твое на воздухе, благоволит и нас увидеть Тебя, и так всегда пребывать с Господом. Слава Милосердию Твоему, Слава Царству Твоему, Слава усмотрению Твоему, Единый Человеколюбец, ибо Твое есть Царство, и Сила, и Слава с Твоим безначальным Отцом и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и во всякое время. Аминь.

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