Сретение Господне или Громницы 15 февраля 2022 года: традиции, обычаи, гадания и приметы

Заметим, что у других народов аналогом Сретения был древний праздник Имболк.

15 февраля празднуют Сретение Господне. В народе этот праздник иногда назывался Громницы. В этом материале расскажем о самых популярных традициях, обычаях и гаданиях к этому празднику.

Сретение Господне: церковный праздник

Сретение Господне, также Сретение, принесение в храм — христианский праздник, отмечаемый в исторических церквях и некоторых протестантских конфессиях. Принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями произошло на 40-й день после Рождества и на 32-й день после Обрезания. В Иерусалимском храме Святое семейство встретил Симеон Богоприемник.

Сретение Господне и Громницы: народные традиции

Считалось, что в этот день встречается зима с летом. По этому поводу говорили: "В этот день февраль к марту приехал".

Сретение Господне и Громницы: особенные свечи

В честь Сретения в церквях совершали богослужения, святили воду и свечи. Бытовало поверье, что "громницы" (посвящены свечи) весьма помагают от грома. Их специально держали в хозяйствах, и когда приходила гроза, то зажигали, чтобы "гром дома не поджег", а также давали в руки тем, кто умирал, когда читали отходную. Посвященной в этот день водой лечили больные места и сглаз. Даже чумаков, которые отправлялись в дальнюю дорогу, хозяин, дав хлеб и соль, сбрызгивали стретенской водой, а также волов и животных, приказывая: "Боже тебе помоги!".

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Освящение огня трансформировалось с принятием христианства в освящение свечей, которые называли громничными. Освящали их в церкви после освящения воды, там же зажигали и несли в дом. Когда приходят из церкви в день Сретения, зажигают "громическую" свечу — "чтобы весеннее половодье не повредило посевы и чтобы мороз дерева не побил". От "громкой" свечи и сам праздник Сретения назывался когда-то еще и "Громица".

Освященную в этот день в церкви воду использовали против сглаза. Ею обрызгивали животных и людей в самые ответственные моменты жизни.

В течение года хранили такие свечи в углу, или же вплетали в дидухи. Такие свечи, по поверьям, обладают исключительной силой и предохраняют дом от бури, ливня или смерча, нива — от бурелома или града, а членов семьи — от "злого глаза" и болезней.

Сретение Господне и Громницы: гадания и приметы

В этот день поются языческие песни-заговоры на тепло и хорошее лето, проходят гадания. Период от Сретения (встречи зимы с летом) до Благовещения считался биологическим пределом борьбы с зимой.

Каждый хозяин на Сретении тщательно наблюдал за погодой, поскольку, как уже говорилось, встречаются зима с летом. Самые предусмотрительные даже составляли прогностик на каждый час дня. В древности считали, что "как капает со крыш, так будет капать и с ульев", а если на Сретение есть оттепель, то снова нужно ждать холода и поздней весны. Крестьяне наблюдали в этот день немало земледельческих примет:

ясная и тихая погода предвещает хороший урожай и роение пчел;

ветер – плохой признак;

оттепель — жди поздней весны;

если на сретение петух напьется воды из лужи, то жди еще холода.

В этот день гадали, выставляя тарелку с зерном на ночь во двор (если утром роса — урожай, нет росы — плохой признак).

Заметим, что у других народов аналогом Сретения был древний праздник Имболк.

Позже оно трансформировалось в американских территориях вДень сурка.

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