"Срезали путь": Игнат о дронах, которые залетали из Беларуси

Атака БпЛА

В воздушных силах прокомментировали инцидент с дронами, которые во время атаки РФ по Украине 7 сентября залетали из Беларуси. Так, противник делает просчеты, рассчитывает все маршруты. И использование территории другого государства фиксируется уже не в первый раз.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Командования воздушных сил Юрий Игнат.

Раньше подобные случаи были на юге. Как отметил Игнат, тогда некоторые участки границы с Молдовой и Румынией пересекали дроны и ракеты. Так случилось и в этот раз.

«Шахеды» срезали путь себе, так сказать, через белорусскую территорию», — отметил Игнат.

Он добавляет, что оккупанты постоянно анализируют данные, в частности, из нашего информационного пространства.

«Именно поэтому мы обращались неоднократно и публично, в частности, к владельцам этих каналов, чтобы минимизировать в реальном режиме времени движение пролета этих ракет», — подчеркнул Игнат.

И уже есть некоторые результаты. Предлагается отработать определенный алгоритм, чтобы не вредить Силам обороны.

«Потому что противник, прокладывая маршрут ракет следующей атаки, будет использовать, как здесь говорят, слепые зоны, где могут быть локационно потеряны „Шахеды“ или ракеты, и использовать это при планировании последующих атак», — завершил начальник управления коммуникаций Командования ПС ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, 7 сентября армия РФ нанесла массированную атаку по Украине, применив БПЛА и ракеты наземного базирования. Общее количество — 818 средств воздушного нападения. Стало известно, что Силами ПВО сбито/подавлено 751 воздушную цель. Впрочем, зафиксировано попадание 9 ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Позже на атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Есть следующие последствия по стране:

Киев — двое погибших, повреждено здание Кабинета Министров;

Запорожье — более 20 домов и детский сад повреждены;

Кривой рог — разрушение торговых складов;

Сумщина и Черниговщина — погибшие люди;

Одесса — прилет по многоэтажке в Одессе.

«Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, сознательное преступление и затягивание войны», — подчеркнул президент.