"Срочно! Мобилизация!": Залужный, Умеров и нардепы взялись за законопроект – обзор новостей

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в закрытом режиме в течение трех дней будет рассматривать законопроект. Вместе с ужесточением процесса мобилизации в ВСУ в Украине могут измениться и правила бронирования военнообязанных. Условие простое – выход из тени и уплата налогов. Претерпели изменения и правила пересечения границы народными избранниками.

Смогут ли теперь депутаты "работать" на лазурном побережье, что будет с "фишкой" от власти об отсрочке "за деньги" и какие пункты скандального законопроекта могут изменить — смотрите в эксклюзиве Виктории Панченко на TSN.UA.

Работа кипит

Председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в своих соцсетях уже сообщил о начале обсуждения скандального мобилизационного законопроекта в комитете и присоединившихся к заседанию важных заинтересованных сторон.

"Сегодня на комитете приступили к рассмотрению нового закона о мобилизации. Обсуждение вместе с командованием ВСУ и представителями Министерства Обороны продлится несколько дней. У депутатов от избирателей есть много вопросов относительно мобилизации, поэтому для ответов на комитет приехали Залужный, Шаптала и министр Умеров"

Скандальные нормы законопроекта

Интересно, что этот законопроект критиковали не только в обществе, но и представители власти. Напомним, что среди скандальных норм законопроекта о мобилизации, вызвавших больше всего обсуждений и критики, – ограничение прав лиц, избегающих призыва, в частности, блокирование банковских счетов, ограничение права распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, демобилизацию через 36 месяцев, введение электронных повесток и отмена отсрочки для лиц с инвалидностью ІІІ группы. Едва ли не первым среди представителей власти критику в адрес нового законопроекта выразил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены до бесконечности".

О "работе над ошибками" в мобилизационном законопроекте говорил и советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире общенационального марафона "Единые новости". Так что есть надежда на то, что нормы скандального документа будут не драконовскими.

"Это очень хорошо, что на уровне Генштаба, Минобороны, Минфина или Кабмина в целом, на уровне профильных комитетов Рады, на уровне экспертной среды происходит дискуссия. Это правильно. Потому что юридические изменения нужно внести в этот закон, то есть подразумевается через соответствующий Законопроект: Будет ли он в таком виде? Нет: Безусловно, для того и вносится определенный законопроект — для обсуждения После того, как будет все учтено, будут внесены соответствующие изменения, и мы получим более или менее оптимальный законопроект, учитывающий, что в нас долгая, масштабная, интенсивная война, и РФ не будет где-то там останавливаться, она будет давить, пока не проиграет эту войну. Должны это все учитывать".

Законопроект доработают

В СМИ уже появилась информация, что из законопроекта все-таки могут убрать наиболее скандальные пункты о запрете для уклоняющихся на операции с недвижимостью, вождение авто и использование средств. Также заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что была дискуссия об отмене отсрочки для людей с инвалидностью ІІІ группы.

"Или воюешь, или работаешь"

Ну а пока общество ждет финальной версии документа Офис президента, Кабинет министров и народные депутаты рассматривают еще одну "фишку" обновления механизма мобилизации. Новация будет заключаться в бронировании военнообязанных, уплачивающих налоги. О таком концепте написало издание Форбс. Суть предложения проста: заплатил деньги – получил отсрочку. Физлица платят минимально определенную сумму налога на месяц – пока речь идет о 6 тысячах гривен. Чтобы заплатить такую сумму, ваш оклад должен быть минимум 33 400 гривен. То есть, на руки вы получите 26 900 зарплаты, поскольку наемный работник также платит 1,5 процента военного сбора. Еще 22% от размера оклада должен уплатить работодатель в качестве единого социального взноса.

Также звучало предложение – порог официальной зарплаты от 35 000 гривен, что почти соответствует первому варианту. Третий параметр: на бронирование может рассчитывать сотрудник, за которого работодатель платит около четырнадцати с половиной тысяч гривен ЕСВ. Это соответствует окладу 66 000 гривен. Важная деталь – принцип может быть распространен на ФЛП, но четкие критерии для этой группы пока неизвестны.

А вот если вы IT-шник, то суммой в 6 тысяч гривен не откупитесь. Хотя выбор будет – либо вы платите налог на прибыль в 18%, либо налог на выведенный капитал в 9%. В этом случае эквивалент зарплаты составляет 3200 долларов.

Конечно, эти нормы законопроекта не смогла обойти и депутат Марьяна Безугла. В своих соцсетях нардепка уже запустила голосование – готово ли общество платить за бронь от мобилизации? Но сумму чека почему-то указала заоблачную – 200 тысяч гривен. Комментарии под постом говорят сами за себя.

А вот в телеграм-канале нардепки подписчики оказались более платежеспособными. К моменту публикации видео 50% поддержали инициативу, остальные 50 – были против.

Хотя такая сумма для большинства украинцев просто не достижима. Ведь добрая часть общества получает минималку. Даже те, кто имеет среднюю по стране зарплату, вряд ли смогут позволить себе "купить" отсрочку, даже если это будет официально. Их зарплаты просто не дотягивают до таких цифр.

Бронирование "за деньги"

Многие вопросы вызывает и сам механизм бронирования. Как пишет Forbes, вся эта история должна происходить через синхронизацию государственных реестров. Если вы уплатите налоги в нужном объеме и у вас все в порядке с документами, в системе "Оберег" генерируется QR-код о бронировании. Он действует 45 дней. Однако следует учитывать, что мобилизационный закон еще не принят. О реестрах и законодательных нормах, где царит хаос, говорить не приходится. Простой пример – сейчас отчетность представляется в Налоговую службу раз в квартал, а не раз в месяц, как предлагают это делать для официального бронирования военнообязанных. К сожалению, пока, есть больше вопросов, чем ответов.

Депутатам за границу – нельзя?

Но говорить о том, что ВР не работает вообще, точно нельзя. Для народных депутатов с нового года ввели новые правила миграционных процессов через границу:

Нардепы могут не выпуститься за границу, если они не получили инструктажа в МИД. Отказать могут в случае нарушения сроков предыдущих командировок, не согласованных поездок в другие страны (это когда депутат уехал по работе на три дня, а затем бросился на море на две недели) и, когда нардеп не предоставил отчет за предварительные командировки.

Кроме того, в документе указан перечень лиц, которые должны согласовать заявление нардепа на выезд: председатель комитета Совета, в который входит нардеп, председатель фракции, председатель депутатской группы, председатель соответствующей делегации Совета, а также первый заместитель или заместитель спикера парламента. После этих согласований заявление направляется спикеру ВР господину Стефанчуку. Вроде бы и хорошие предложения, но сколько же взяток можно собрать с такой-то согласительной цепочкой.

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