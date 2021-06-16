Срочно нужен дом: в Сумской области из-за закрытия приюта при храме бездомные животные оказались на улице

Cвященник, который заботился о животных, заболел, а храм закрыли.

В селе Грабовское Краснопольского района Сумской области при церкви действовал приют для животных, которым занимался местный священник. Недавно он тяжело заболел и не смог дальше служить, поэтому храм закрыли, а животные, которые жили там, оказались на улице.

Об этом сообщает зоозащитник Андрей Никишаев.

"В селе Грабовское, Краснопольского района является храм. Служил там отец Сергей Коваленко. Без золотых крестов и бентли, а обычный с виду человек, но в отличие от своих коллег делал действительно добрые дела. Сергей открыл при храме небольшой приют для животных и заботился о каждого из них более чем о самом себе. Но как всегда происходит, пришла беда, Сергей заболел, храм закрыли, и за животными некому стало ухаживать", — рассказывает Андрей.

Он сообщил, что волонтерам удалось собрать средства и стерилизовать всех животных, но вопрос их пристройства пока остается острым.

"Очень надеюсь на вашу помощь в поиске семей для них. Стерилизованные, привитые. Средний возраст 3-5 лет. Контактные телефоны: Лариса (050) 6910596, (097) 9854524), Елена (050) 6230723", — сообщил зоозащитник.

Напомним, что в Кривом Роге после смерти хозяина собака перебралась жить на его могилу.

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