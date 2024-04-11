"Срочно нужно делать следующие шаги": эксперт объяснила, как преодолеть дефицит электромощностей

Энергетический геноцид, который происходит за последние два года, имеет целью фактически лишить украинцев возможности выживать.

В результате уничтожения российскими ракетами энергетических станций Украины нет смысла восстанавливать старые большие советские объекты. Следует перейти к стратегии "тысячи муравейников", где будет распределена генерация по стране.

Об этом сказала секретарь комитета ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности и народный депутат VIII созыва Виктория Войцицкая в эфире "Эспрессо".

Она считает, что нет смысла восстанавливать большие объекты советских времен.

"Должны перейти к стратегии "тысячи муравейников", где будет распределена генерация по Украине. Например, будут установлены мощности, которые будут работать на газе, также будут установлены накопители, чтобы мы могли использовать излишки производства электроэнергии", — отметила она.

Безусловно, без ПВО не обойтись.

"Я считаю, нужно с нашими партнерами четко говорить, чтобы они серьезно рассмотрели возможность обеспечить нам закрытие неба с гуманитарной миссией в рамках 100 км зоны вдоль европейской границы, где у нас расположены фактически основные газохранилища. Таким образом задача – уберечь эти газохранилища для нашего отопительного. сезона, а также для европейских партнеров, которые закачивали газ для своего использования в течение зимы. Соответственно, сегодня должны говорить не только об энергетической безопасности Украины, но и Европы", — сказала Войцицкая.

Она отметила, что все эти меры должны осуществляться одновременно.

"Нужно говорить с партнерами, что нам нужно соответствующее оборудование, стоимость которого около 5 млрд долларов, кстати, такая сумма как раз есть на счетах евроклира от управления российскими деньгами", – добавила она.

Напомним, ночью против 11 апреля Россия нанесла ракетный удар по Трипольской ТЭС, разрушив ее.

В прошлом году в "Центрэнерго" заявляли, что Трипольская ТЭС на 100 процентов защищена от атак, однако только от косвенных ударов дронов и обломков ракет.

По мнению экспертов, проблемы с электричеством из-за разрушения на Трипольской ТЭС возникнут не только в Киеве и области.

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