Срочно присваивают звание, чтобы воевали: в России десантники массово отказываются ехать в Украину

Те массово отказываются от участия в "спецоперации" в Украине.

Об этом сообщает украинская военная разведка.

Из-за массового отказа офицеров-десантников участвовать в боевых действиях на территории Украины, в командовании воздушно-десантных войск РФ приняли решение назначать на офицерские должности контрактников без офицерских званий и опыта участия в боевых действиях.

Основное внимание уделяется подразделениям, где было уничтожено более 60% личного состава и частям, где солдаты деморализованы и отказываются от дальнейшего прохождения службы.

"Наибольшей проблемой для оккукпантов является массовый отказ от участия в войне командного состава подразделений ВДВ. На должности от командира взвода до командира батальона, с последующим выездом в Украину, отказываются идти даже контрактники, которым срочно были присвоены офицерские звания", — отметили в ГУР Минобороны. .

В настоящее время в командовании ВДВ работает комиссия Генштаба РФ. С каждым "отказником" проводят беседы и уговаривают остаться на службе, обещая им социальные льготы и правительственные награды.

Напомним, российская армия начала формировать так называемые добровольческие подразделения, которые планируют развернуть на юге Украины.

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