Срок быстро истекает: когда 17-летние юноши должны стать на воинский учет

Учет 17-летних юношей / © Міністерство оборони

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В Украине молодые люди 2009 года рождения должны стать на воинский учет онлайн до конца июля. Встать на воинский учет можно дистанционно. В частности, с помощью приложения «Резерв+». У родителей 17-летних юношей есть срок до 31 июля.

Об этом пишут в Министерстве обороны Украины.

Юноши 2009 года рождения должны стать на воинский учет до конца июля

Оформление учета онлайн позволяет пройти обязательную процедуру без необходимости идти с подростком в ТЦК. Также если оформить учет онлайн, можно избежать очередей и бумажной бюрократии.

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Уже с 1 августа условия кардинально изменятся: стать на учет подросткам-парням можно будет только во время личного визита в ТЦК и СП.

Чтобы воспользоваться онлайн-услугой в приложении «Резерв+», выполните несколько шагов:

установите «Резерв+» или обновите приложение;

авторизуйтесь через BankID и выберите опцию «Стати на облік»;

проверьте информацию и нажмите кнопку «Стати на облік»;

дождитесь автоматической обработки запроса.

После завершения процедуры и постановки подростка 2009 года рождения на учет в системе сгенерируется цифровой код Резерв ID, а статус пользователя изменится на «Призовник».

Разработчики и профильные ведомства отдельно подчеркивают:

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«Постановка на воинский учет не означает призыв на военную службу».

Постановка подростков на учет необходима для получения официального военно-учетного документа. А наличие такого документа обязательно во многих повседневных ситуациях, в частности при поступлении в учебные заведения, трудоустройстве, оформлении документов или получении государственных услуг.

Штрафуют ли родителей, если юноши не стоят на воинском учете

Напомним, в Украине юноши 2009 года рождения, которым в 2026 году исполняется 17 лет, обязаны встать на воинский учет призывников до 31 июля.

Как разъяснила адвокат Екатерина Анищенко, пройти процедуру можно дистанционно через приложение «Резерв+» или лично в ТЦК по месту жительства. Для личного визита требуется пакет документов (паспорт, код, свидетельство о рождении, документы об образовании, фото и справка с учебы), однако проходить военно-врачебную комиссию на этом этапе не нужно.

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За нарушение правил учета предусмотрена административная ответственность, хотя случаев привлечения родителей к ответственности пока не зафиксировано.

Значительную роль в процессе играют школы и колледжи, которые обязаны передавать данные об учениках в ТЦК и координировать их направление. В то же время юрист отмечает, что такая сверка со стороны учебного заведения является лишь частью процесса и не освобождает подростков от обязанности пройти регистрацию самостоятельно.

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