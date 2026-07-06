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Срок быстро истекает: когда 17-летние юноши должны стать на воинский учет
Юноши 2009 года должны стать на воинский учет до 31 июля. Сделать это можно дистанционно через приложение «Резерв+», а с 1 августа онлайн-оформление будет недоступным.
В Украине молодые люди 2009 года рождения должны стать на воинский учет онлайн до конца июля. Встать на воинский учет можно дистанционно. В частности, с помощью приложения «Резерв+». У родителей 17-летних юношей есть срок до 31 июля.
Об этом пишут в Министерстве обороны Украины.
Юноши 2009 года рождения должны стать на воинский учет до конца июля
Оформление учета онлайн позволяет пройти обязательную процедуру без необходимости идти с подростком в ТЦК. Также если оформить учет онлайн, можно избежать очередей и бумажной бюрократии.
Уже с 1 августа условия кардинально изменятся: стать на учет подросткам-парням можно будет только во время личного визита в ТЦК и СП.
Чтобы воспользоваться онлайн-услугой в приложении «Резерв+», выполните несколько шагов:
установите «Резерв+» или обновите приложение;
авторизуйтесь через BankID и выберите опцию «Стати на облік»;
проверьте информацию и нажмите кнопку «Стати на облік»;
дождитесь автоматической обработки запроса.
После завершения процедуры и постановки подростка 2009 года рождения на учет в системе сгенерируется цифровой код Резерв ID, а статус пользователя изменится на «Призовник».
Разработчики и профильные ведомства отдельно подчеркивают:
«Постановка на воинский учет не означает призыв на военную службу».
Постановка подростков на учет необходима для получения официального военно-учетного документа. А наличие такого документа обязательно во многих повседневных ситуациях, в частности при поступлении в учебные заведения, трудоустройстве, оформлении документов или получении государственных услуг.
Штрафуют ли родителей, если юноши не стоят на воинском учете
Напомним, в Украине юноши 2009 года рождения, которым в 2026 году исполняется 17 лет, обязаны встать на воинский учет призывников до 31 июля.
Как разъяснила адвокат Екатерина Анищенко, пройти процедуру можно дистанционно через приложение «Резерв+» или лично в ТЦК по месту жительства. Для личного визита требуется пакет документов (паспорт, код, свидетельство о рождении, документы об образовании, фото и справка с учебы), однако проходить военно-врачебную комиссию на этом этапе не нужно.
За нарушение правил учета предусмотрена административная ответственность, хотя случаев привлечения родителей к ответственности пока не зафиксировано.
Значительную роль в процессе играют школы и колледжи, которые обязаны передавать данные об учениках в ТЦК и координировать их направление. В то же время юрист отмечает, что такая сверка со стороны учебного заведения является лишь частью процесса и не освобождает подростков от обязанности пройти регистрацию самостоятельно.