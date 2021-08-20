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Срок действия COVID-сертификата в Украине могут продлить: когда Минздрав примет решение

Срок действия COVID-сертификата в Украине могут продлить: когда Минздрав примет решение

УНІАН

В Минздраве сообщили, что вопрос изучается, а решение будет принято в ближайшее время.

В Украине могут продлить срок действия COVID-сертификата, который сейчас составляет полгода.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко заявил во время брифинга в пятницу, 20 августа.

"Пока ВОЗ не рекомендует вводить бустерную дозу. Решение, продлевать срок действия сертификата до 12 месяцев, мы примем в ближайшее время", — сказал Ляшко.

Напомним:

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