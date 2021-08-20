Срок действия COVID-сертификата в Украине могут продлить: когда Минздрав примет решение

Срок действия COVID-сертификата в Украине могут продлить: когда Минздрав примет решение

В Минздраве сообщили, что вопрос изучается, а решение будет принято в ближайшее время.

В Украине могут продлить срок действия COVID-сертификата, который сейчас составляет полгода.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко заявил во время брифинга в пятницу, 20 августа.

"Пока ВОЗ не рекомендует вводить бустерную дозу. Решение, продлевать срок действия сертификата до 12 месяцев, мы примем в ближайшее время", — сказал Ляшко.

Напомним:

19 августа Евросоюз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, а потому позволяют гражданам Украины свободно путешествовать с ними.

что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, а потому позволяют гражданам Украины свободно путешествовать с ними. Украинцы смогут получить в "Дії" сразу два COVID-сертификата — внутренний и внешний. Последний нужен для поездок в ЕС, а внутренним смогут воспользоваться граждане Украины во время предстоящего локдауна.

Covid-сертификат в "Дії": как он выглядит и что дает — руководитель проекта Мстислав Баник

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