Срок действия COVID-сертификата в Украине могут продлить: когда Минздрав примет решение

В Минздраве сообщили, что вопрос изучается, а решение будет принято в ближайшее время.
В Украине могут продлить срок действия COVID-сертификата, который сейчас составляет полгода.
Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко заявил во время брифинга в пятницу, 20 августа.
"Пока ВОЗ не рекомендует вводить бустерную дозу. Решение, продлевать срок действия сертификата до 12 месяцев, мы примем в ближайшее время", — сказал Ляшко.
Напомним:
- 19 августа Евросоюз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, а потому позволяют гражданам Украины свободно путешествовать с ними.
- Украинцы смогут получить в "Дії" сразу два COVID-сертификата — внутренний и внешний. Последний нужен для поездок в ЕС, а внутренним смогут воспользоваться граждане Украины во время предстоящего локдауна.