Срок действия ВВК в 2026 году: сколько действительна справка и когда нужно проходить медосмотр повторно

ВВК / © Associated Press

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Во время военного состояния заключение военно-врачебной комиссии о пригодности военнообязанного к военной службе имеет ограниченный срок действия. В большинстве случаев повторно проходить медицинское освидетельствование нужно через 12 месяцев, однако при определенных обстоятельствах человек может обратиться на ВВК раньше. В то же время, для граждан, которых признали полностью непригодными к военной службе и исключили из военного учета, повторные медицинские осмотры не предусмотрены.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Сколько действует заключение ВВК в 2026 году

Во время действия военного положения решение военно-врачебной комиссии о пригодности военнообязанного к военной службе действует в течение года.

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После истечения 12 месяцев сведения о состоянии здоровья в государственном реестре «Оберіг» и мобильном приложении «Резерв+» считаются устаревшими, поэтому военнообязанного могут направить на повторное медицинское освидетельствование.

К примеру, если вывод ВВК был получен в сентябре 2025 года, то в сентябре 2026 года гражданина могут направить на новую военно-врачебную комиссию, чтобы обновить информацию о состоянии его здоровья.

Когда ВВК можно пройти раньше чем через 12 месяцев

Ждать завершения годового срока действия предварительного заключения нужно не всегда.

Если после прохождения ВВК состояние здоровья человека существенно изменилось, в частности он перенес операцию или у него обнаружили новое тяжелое заболевание, он имеет право инициировать повторное медицинское освидетельствование досрочно.

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Таким образом, ВВК оценивает самое актуальное состояние здоровья военнообязанного, а не только информацию, зафиксированную во время предыдущей комиссии.

Сколько времени может занять прохождение ВВК

Для прохождения военно-врачебной комиссии установлены конкретные сроки.

Если у военнообязанного нет жалоб на состояние здоровья и медицинских документов о хронических заболеваниях, врачи проводят базовый осмотр и стандартные исследования. ВЛК в этом случае фиксирует текущее состояние здоровья человека.

Базовое медицинское освидетельствование должно длиться не более шести дней

Если при осмотре возникает необходимость в дополнительных обследованиях, срок прохождения ВЛК может быть длиннее.

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В частности, военнообязанные могут быть направлены на дополнительные лабораторные или инструментальные исследования в стационаре или на консультацию к узкопрофильным специалистам.

В таком случае общая продолжительность дополнительного обследования может составлять до 14 дней с момента выдачи соответствующего направления.

Когда проходить повторную ВВК после заключения о негодности

Отдельный порядок предусмотрен для граждан, которых по результатам ВВК сочли непригодными к военной службе с необходимостью повторного осмотра.

Если в медицинском заключении указано, что пересмотр необходимо пройти через 6–12 месяцев, специалисты рекомендуют не ждать последнего дня действия документа.

На повторную ВВК целесообразно обратиться примерно за три-четыре недели до истечения установленного срока.

Кому повторно проходить ВВК не нужно

Другие правила применяются к гражданам, признанным полностью непригодными к военной службе и исключили из военного учета.

Для таких лиц повторное прохождение военно-врачебной комиссии не предусмотрено. После официального исключения из военного учета они освобождаются от дальнейших медицинских осмотров внутри ВВК.

Напомним, в Харьковской области мобилизовали мужчину с тремя ампутированными пальцами правой руки, а ВВК признала его годным к военной службе.

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