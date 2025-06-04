Срок прохождения ВВК истекает 5 июня: что ждет тех, кто не успел

Минобороны не продлит срок прохождения ВЛК для ограниченно пригодных

Реклама

Военнообязанные, признанные ранее ограниченно пригодными, должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию для обновления статуса годности к военной службе. Срок прохождения медосмотра истекает 5 июня, и Минобороны не планирует его продлевать.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в комментарии для «Радио Свобода».

«Насколько мне известно, пока речь не идет о продлении этого срока», — отметил он.

Реклама

Лазуткин также предупредил, что те, кто не успел пройти медосмотр, фактически нарушили правила воинского учета и должны быть привлечены к ответственности. Но те, кто, по крайней мере, начал процесс прохождения ВВК, смогут завершить медосмотр.

В то же время, по словам юриста адвокатского объединения «Актум» Наталии Гнатик, которая специализируется на военном праве, если военнообязанное лицо не имеет других нарушений и может документально подтвердить, что уже начало проходить медосмотр, его в розыск не будут подавать.

«На практике большинство сознательных мужчин, они получили хотя бы направление на военно-врачебную комиссию и начали ее. Соответственно, у нас есть, скажем, этот документ, сформированный либо через “Резерв+”, либо непосредственно бумажное направление на ВВК», — отметила юрист.

Она добавила, что в розыск будут в первую очередь подавать тех, кто имеет и другие нарушения правил воинского учета кроме непройденной ВВК.

Реклама

«А если человек хотя бы приступил к процедуре военно-врачебной комиссии, он может работникам полиции или ТЦК хотя бы предоставить какой-то документ, свидетельствующий, что он хотя бы пытался выполнить свой долг», — пояснила Наталья Гнатик.

Она напомнила, что по закону на прохождение ВВК предоставляется 4 дня или 14 дней, если для установления пригодности необходимо пройти дополнительное обследование. Но если в ТЦК будут видеть, что в системе «висит» направление на ВВК, но человек фактически избегает медосмотра, то такие лица все равно будут попадать в розыск и будут привлекаться к ответственности.