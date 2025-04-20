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- Украина
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Сроки несколько раз подвигались: в ГУР сообщили новые детали Пасхального обмена
276 защитников и одна защитница уже дома.
Вчера, 19 апреля, произошел один из самых больших обменов военнопленными за период полномасштабного вторжения. Он стал 63-м от полномасштабной войны России против Украины
Об этом рассказал спикер ГУР МО Андрей Юсов.
"Этот обмен готовился долго. Можно сказать, что сроки вчерашнего обмена несколько раз продвигались", - отметил Юсов.
Он добавил, что Пасха была дополнительным фактором, чтобы этот обмен состоялся. Украинцы и пленные оккупанты поехали к себе домой.
По словам Юсова, этот обмен является символом того, что нельзя складывать руки, нужно дальше работать.
"Еще многие украинские семьи ждут возвращения родных — и военных, и гражданских. Работа ведется. Сложный переговорный процесс не останавливается ни на день, какие бы обстоятельства вокруг не происходили", — подчеркнули в ГУР МО.
В канун Пасхи, 19 апреля, еще 277 воинов вернулись домой из русского плена . Вообще обмен состоялся 246 на 246, а 31 бойца тяжелораненого бойца Украине отдали вне обмена.