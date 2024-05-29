Сроки обновления данных в ТЦК хотят изменить: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить срок обновления данных для военнообязанных до 150 дней.

Так, проект закона о внесении изменений в Заключительные и переходные положения закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" о продлении срока обновления военно-учетных данных зарегистрирован под номером 11305 сегодня, 29 мая .

Напомним, перед этим, 28 мая нардеп Владимир Арьев, являющийся соавтором законопроекта №11305, сообщал в эфире одного из украинских телеканалов, что в ВР зарегистрируют законопроект с предложением увеличить срок обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней.

Нардеп отметил, что все военнообязанные просто не успеют принять в ТЦК.

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